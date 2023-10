Qual peão foi a maior decepção de Rachel Sheherazade em A Fazenda 2023?

Na tarde de domingo (22), Rachel Sheherazade, participante expulsa de A Fazenda 2023, participou do programa Hora do Faro (RecordTV).

Ela foi sabatinada pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez e Felipeh Campos. Rachel reviu vídeos de sua participação no reality, inclusive o momento de sua expulsão do programa.

Rachel foi questionada sobre quem foi sua grande decepção no reality show e disse: "São tantas!"

O apresentador então pediu: "Vamos lá, então pode fazer a lista!"

A jornalista continua respondendo: "Eu acho que o Sander eu nunca tive nenhuma aproximação, mas achei que ele fosse uma pessoa mais passiva, uma pessoa que não tá muito aí no jogo, mas vi que ele é muito venenoso, muito maldoso. A Lilly, com carinha de sonsa. A gente não acredita que uma pessoa com tão pouca idade tenha tanta maldade".

Faro continua: "Mais alguma decepção"

A loira fala sobre o Grupão: "A Jenny nunca me enganou. A Simioni muito menos. A Nadja também nunca me enganou. O Tonzão nunca me enganou. O Yuri se fazia de desentendido, mas eu achava que ele era um bom menino, não era".