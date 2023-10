Pedro Cardoso diz que não ficou rico na Globo, mas ajudou emissora a ficar

"Só tenho alegria e orgulho de 'A Grande Família'. Ganhei um bom dinheiro, muito menos do que eu merecia dentro da equação do negócio. Não fiquei rico com 'A Grande Família', ajudei a Globo a ficar. No capitalismo, o trabalhador, mesmo quando muito bem remunerado, ele só está sendo tão bem remunerado porque o capitalista não tem como evitar, porque ficou numa situação de dependência dele, [mesmo que] momentânea. Tanto que assim que acabou [o seriado] eu fui demitido, porque ganhava bem demais. Quem ainda ganha dinheiro [com o seriado] é a Globo, não eu", declarou.

Pedro Cardoso também afirmou não ser uma pessoa vislumbrada com a fama. Ela destacou que buscou converter a exposição midíatica "em dinheiro e em respeito pelo outro", porque, para ele, não interessa a "coisa vip" dada a artistas em determinados lugares, a exemplo de camarotes em festas e eventos.

"O dinheiro que você pode ganhar com a fama é muito reconfortante em uma sociedade injusta. O dinheiro aplaca as angústias, e eu tive a oportunidade de fazer um bom dinheiro ali, mas sempre me preocupei em me manter não enlouquecido pela fama e até hoje tento que isso não signifique nada", completou.