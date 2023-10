'Coração partido': Kate não aceita plano sobre futuro de George, diz jornal

Kate Middleton, 41, estaria "de coração partido" com a decisão do príncipe William, 41, de mandar o filho mais velho do casal, George, 10, para um internato.

Segundo informações do jornal Express, uma fonte próxima da família real disse que, mesmo contrariada, Kate precisou aceitar que George sairá de casa para estudar — seguindo os passos do pai e do tio, Harry, 39.

Divergências sobre o futuro de George. "Kate discordou do marido sobre o filho sair de casa, mesmo que seja tradição. Ela acha que enviá-lo a uma instituição da alta sociedade vai contra todos os esforços deles para modernizar a realeza", disse a fonte do Express.