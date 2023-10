Aos 59, Flor diz que não pode parar de trabalhar: 'Gastei minhas economias'

Foco no trabalho por condição financeira: "Estava namorando, mas resolvi focar mais no trabalho. A TV está mudando muito... Gostaria de parar de trabalhar, mas não posso ainda. Quando a minha mãe faleceu, gastei todas as minhas economias para ela não morrer. E não consegui voltar ao padrão que eu tinha para parar de trabalhar."

Saudade de Silvio Santos: "Quando ele se afastou, fiquei bem ansiosa (...). Quando o Silvio ia, eles escalavam a gente, mas ele não gravou mais. Estou morrendo de saudades dele. Esses dias ele foi na TV quietinho, quase ninguém soube. Vou levar um queijinho na casa dele esses dias, se ele quiser me ver, volto depois para uma visita."

Liderança de Patricia Abravanel: "Acho muito bom o que a Patrícia fez. Ela está dando a cara dela ao programa. Antes ela ficava na bancada com a gente no quadro e a gente fazia o melhor por ela lá. Mas a gente já se conhecia muito. É bom ela fazer algo com a cara dela. A gente cobrava demais e nem ela estava tão à vontade e nem nós."