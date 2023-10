Britney Spears explica por que gosta de tirar fotos nua

A cantora disse que não teria abortado se não fosse por Timberlake. "Foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreve Spears.

Depois do término com Timberlake, Britney viveu um affair com Colin Farrell. A cantora contou que decidiu ficar com o ator após descobrir que o ex-namorado já havia ficado com outras mulheres.

Ela definiu a relação com Farrell como uma espécie de briga. Eles se conheceram nos bastidores do filme "Swat". "Briga é a única palavra para isso — ficamos tanto um em cima do outro, lutando tão apaixonadamente que era como se estivéssemos em uma briga de rua."