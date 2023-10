Atriz de 'João de Deus' sobre relação com mulheres: 'Sofri menos violência'

Angústia com o fim das gravações: "Durante o processo, estava muito envolvida. Depois, fiquei com medo de mexer com esse homem poderoso. Passei um tempo com receio de sofrer algo tanto no físico quanto no energético."

Abusos e assédio: "Muitas amigas já viveram essas situações. Acho que sofri menos violências na vida porque a maioria dos meus relacionamentos foi com mulheres. Fiquei menos tempo exposta aos homens."

Oportunidades e amadurecimento na carreia: "Já fui ultrasseletiva nos meus trabalhos. Se pudesse voltar, teria sido menos. A idade me ensinou que não existe papel pequeno, o legal é a arte do encontro. Fico feliz por não me colocar mais essa pressão. Minha analista arrasou."