'Não ligo de ser corninho': modelo transa na frente do marido no OnlyFans

O casal de Brasília vende conteúdo adulto há pouco mais de dois anos. Eles também mantém perfis ativos nas plataformas Privacy, Close Friends e Telegram.

Gisa afirma que os dois já faturaram cerca de R$ 500 mil com os conteúdos. "A maioria das pessoas não entende. Acham que ela está me sacaneando por se envolver com outras pessoas. Não é isso. Nós dois estamos gostando", disse Yuri.

Eu não ligo de ser chamado de 'corninho'. Não é um fetiche meu, mas levo numa boa. Não me incomoda.

Yuri Ottoline

Casal costuma selecionar "desconhecidos" para gravações. "Quando a terceira pessoa entende do que a gente realmente gosta e quer, acaba fluindo muito melhor do que com uma pessoa que cria expectativas e não consegue", opinou Gisa.