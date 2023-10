MC PQD é preso por associação ao tráfico antes de show no Rio

MC PQD foi preso na noite desta sexta-feira (10) durante uma ação conjunta das polícias do Ceará e Rio de Janeiro. Havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça cearense por associação do funkeiro ao tráfico.

Segundo as investigações, o funkeiro pertence ao Comando Vermelho (CV), a maior facção criminosa do RJ, que tem ramificações no Nordeste. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil do Rio para Splash.

O cantor foi preso na avenida Brasil, na altura de Olaria, na zona norte da cidade, quando estava a caminho de um baile funk, onde iria se apresentar. As equipes interceptaram o veículo do suspeito e realizaram a abordagem. O automóvel e o celular do investigado também foram apreendidos.