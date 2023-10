Mazzafera pergunta sobre pronome e famosos se confundem: 'Atlético Mineiro'

Matheus Mazzafera perguntou sobre os pronomes para alguns famosos e as respostas chocaram o youtuber. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Em uma festa, o apresentador questionou com qual pronome as celebridades se identificavam. No entanto, alguns se confundiram apelidos e até times de futebol. Confira:

Apelido. A vencedora do BBB 23 indicou que a chamavam de "Amandinha" e outros apelidos. Já a youtuber Camila Loures contou que a apelidavam de "Cams". Mileide Mihaile também afirmou que era chamada de "valente" e pontuou: "por isso gosto do desenho e tatuei".