Lucas confirma que houve agressão de Rachel contra Jenny: 'Saí desesperado'

Na noite de sábado (21), Lucas conversa com Henrique, Shay, Radamés e Cezar na academia de A Fazenda 2023 (RecordTV) e conta sobre a briga entre Rachel e Jenny que causou a expulsão da jornalista.

O ex de Jojo afirma que a saída de Rachel enfraqueceu sua ligação com André: "Querendo ou não, isso dá uma quebrada na gente porque a Rachel era minha união com a do André. Ela conseguia ligar os pensamentos."

Ele mostra para os peões como foi a briga da loira com Jenny e confirma que houve agressão: "Foi agressão. Na hora eu saí desesperado. Mas a Jenny cresceu muito e prendeu a Rachel no canto, batendo no peito dela."

Lucas acredita que Miranda está queimada aqui fora: "Eu vi toda a cena e não tenho dúvida nenhuma de como está sendo visto lá fora. Ela está sendo muito malvista lá fora. Ela prendeu a Rachel no canto."

Black diz que, se isso for verdade, a atual fazendeira sai na primeira Roça que for: "Se ela [Rachel] estiver querida lá fora e saiu porque foi induzida ao erro, se o público pegar pilha, a Jenny sai na próxima Roça que for."

O amigo de Sheherazade pensou em desistir do reality após a expulsão dela: "Eu falei 'eu já aproveitei um mês e meio de programa, tô com saudade de casa, pra mim já deu'. Não tô fazendo drama nada, eu pensei 'isso aqui pode acontecer comigo'.