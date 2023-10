Juju Salimeni revela segredo para usar maiô cavado sem marcar parte íntima

Não tem gordura, oras. O volume que existe nessa parte do corpo da mulher geralmente é sobra de gordura. As mulheres mais musculosas geralmente não têm essa gordura, e em nenhuma outra parte do corpo. Por isso dá para usar biquínis pequenos e maiôs cavados. Simples.

No story, Juju Salimeni ainda reforçou que isso não acontece apenas com as partes íntimas. "E não é só a periquita que some, os seios também somem, o bumbum também some, porque são locais com maior acúmulo de gordura", acrescentou.