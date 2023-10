Globo: quem é a produtora que teve celular furtado ao vivo no Bom Dia SP

A produtora Beatriz Backes teve o celular furtado, nesta sexta-feira (20), durante participação ao vivo no Bom Dia SP (Globo). De acordo com o canal da família Marinho, a profissional estava acompanhada por agentes da Secretaria de Transportes Municipal no momento do crime.

"Ela estava na porta da estação da Luz do Metrô, ao lado de agentes da Secretaria de Transportes Municipal, quando um homem passou correndo e levou o aparelho. Apesar do susto, a produtora está bem", informou a emissora.

