Drogas e sexo com Colin Farrell: as revelações de Britney Spears em livro

Os trechos do livro de Britney viralizaram nas redes sociais durante a semana. Em determinado momento da autobiografia, ela conta que fez um aborto quando engravidou de Justin Timberlake. Eles tiveram um relacionamento que começou em 1999 e durou até 2002.

Affair com Colin Farrell

Depois do término com Timberlake, Britney viveu um affair com Colin Farrell. No livro, a cantora contou que decidiu ficar com o ator depois de descobrir que o ex-namorado já havia ficado com outras mulheres.

Ela definiu a relação com Farrell como uma espécie de briga. Eles se conheceram nos bastidores do filme "Swat". "Briga é a única palavra para isso - ficamos tanto um em cima do outro, lutando tão apaixonadamente que era como se estivéssemos em uma briga de rua",