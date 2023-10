Ator revela desafio com tapa sexo em 'Terra e Paixão': 'Negócio pequeno'

Qual foi a cena do tapa sexo?

Em um episódio de agosto, o Ramiro entrou pelado no rio seguindo os conselhos de uma cartomante para não pensar mais no garçom Kelvin (Diego Martins).

No entanto, o funcionário do bar de Cândida (Susana Vieira) rouba as roupas do amado, que anda pelado pela cidade. Ramiro tem apenas algumas folhas cobrindo suas partes íntimas.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.