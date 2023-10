Ana Carolina faz paródia de 'Chico' e aconselha romance lésbico a Sonza

Tenho umas amigas que são maravilhosas, vou te apresentar. Como o Chico foi cachaça, mas com uma 'sapata' vai ser um quentão Ana Carolina

Ana fez questão de cantar que Luísa tem muitas pretendentes mulheres. "Luísa, caso tu quiseres, tem muitas mulheres para firmar contigo", cantou. Ela ainda pediu uma confirmação do público, que aplaudiu muito.

DIVAS! Ana Carolina canta nova versão de Chico para @luisasonza em show pic.twitter.com/EloCFZVUso -- Central Luísa Sonza (@centraldaluisa) October 21, 2023

Nova affair de Sonza

Antes de receber os conselhos de Ana, Luísa já havia sido flagrada com uma mulher. Ela foi vista aos beijos com a bailarina Mariana Maciel em uma balada de São Paulo.

Essa foi a primeira vez que ela foi vista com outra pessoa após o término com Chico. Mariana faz parte do balé fixo de Sonza há cerca de um ano.