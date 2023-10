Guerra de ADMs: Equipe de Simioni entra em atrito com time de Shay e Lucas

Enquanto os peões estão em clima de paz em A Fazenda 2023 (RecordTV), do lado de fora, uma guerra paralela acontece entre os ADMs de Kamila Simioni, Shayan Haghbin e Lucas Souza. A equipe da peoa, que recentemente apalpou o pênis de Shayan Haghbin, insinuou que Simioni teria sido vítima de assédio cometido por Lucas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Logo antes da formação da roça desta semana, Simioni tocou Shay em seu órgão genital. O iraniano demonstrou surpresa e se afastou, rindo. Ela ainda afirmou que "sempre vai assediar" o peão.

Devido à cena, alguns espectadores vêm acusando a peoa de importunação sexual e até pediram que ela fosse expulsa. A equipe de Shay publicou uma nota no qual reprovava o ato e dizia: "Sem consentimento ou justificativa de qualquer tipo, [Simioni] agarrou o órgão sexual dele, aparentemente procurando fazer graça".

Os ADMS de Simioni, no entanto, rebateram, alegando "total repúdio à tentativa obstrutiva da equipe do peão ao tentar construir uma narrativa menosprezável quando houve, até aqui, brincadeiras harmônicas em ambas as partes".

Nesta manhã, a equipe da peoa publicou uma imagem da festa de ontem, na qual Lucas aparece com a mão no bumbum de Simioni, questionando: "Só é assédio se partir da Simioni?".

Só é assédio se partir da Simioni?



O ADM tá olhando coisinha por coisinha. Vamos deixar de lado o ódio que estão por terem perdido uma grande jogadora e começar a ser justos?



Não se justifica expulsão porquê vocês querem vê-la fora! 😍



Bom dia! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/RKh1rgxizy -- Kamila Simioni 👑 (@simioniofc) October 21, 2023

A imagem, porém, foi capturada de um vídeo em que Lucas e Simioni aparecem dançando. O ex-marido de Jojo Todynho conduz a peoa pela cintura e, durante um movimento, segura rapidamente o glúteo de Simioni, e, logo em seguida, retira a mão.

Em resposta, a equipe de Lucas também condenou os ADMs da peoa, apontando a imagem como "fora de contexto". "De modo algum houve assédio, pois se o vídeo for assistido na íntegra, ficará evidente que essa situação não ocorreu. Essas insinuações buscam prejudicar Lucas de maneira injusta, difamando sua reputação com acusações infundadas, o que configura um ato de calúnia".

Por fim, o time de Simioni rebateu, alegando que a publicação não foi direcionada às atitudes de Lucas. "O objetivo do tweet citado foi direcionar uma reflexão sobre constantes ataques de ódio que a nossa peoa vem sofrendo por situações também cometidas por outros participantes, porém que não são interpretadas com o mesmo fascínio pelo público".