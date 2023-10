Madrugada de festa tem acerto entre peoas e treta no 'after dos crias'

Os peões de A Fazenda 2023 (Record) curtiram mais uma festa da temporada: desta vez, o tema foi Capadócia. Confira os destaques da madrugada abaixo.

Foi agressão?

A Fazenda 2023: Simioni acerta rosto de Radamés em festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Simioni acertou propositalmente o rosto de Radamés com uma de suas tranças. Na ocasião, o peão estava conversando com Lily — ambos ficaram confusos com a ação da peoa.

Repercussão. As cenas circularam nas redes sociais e o assunto "Simioni expulsa" se tornou um dos mais comentados no X (antigo Twitter) na madrugada de sábado (21).

Alicia caiu no choro

A Fazenda 2023: Alicia chora e é consolada por André Imagem: Reprodução/PlayPlus

Alicia X chorou após ouvir Lily Nobre dizer que ela e Kally cantam mal.

Durante a apresentação de Munhoz e Mariano, atração especial da noite, os artistas cederam o microfone para algumas peoas cantarem — entre elas, Alicia e Kally.

Após a performance, Lily comentou que elas cantaram mal: "Só acertou a última nota", disse sobre Kally. Em certo ponto da madrugada, a filha de Dudu Nobre também disse para a influenciadora que ela havia desafinado.

Festa da paz?

A Fazenda 2023: Kally e Nadja se abraçam em festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Nadja aproveitou o evento para se acertar com algumas peoas:

Ela abraçou Kally e as duas prometeram não discutir novamente por "questões inexistentes".

A influenciadora também conversou com Alicia e deixou claro que não a odeia.

After dos crias

A Fazenda 2023: Peões fazem guerra de travesseiros após festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

A festa não acabou tão cedo. Com o fim do evento decretado pela produção, os peões fizeram um after na sede.

Já no quarto, os peões se perguntaram o que tinha na bebida da festa. "Rapaz, quem botou bala nessa cerveja? Simioni dando PT, Kally dançando com Nadja, Alicia falando com Nadja...", comentou Cezar Black.

Sander se estressou com o barulho e as brincadeiras: "Vai tomar no c* todo mundo! Eu tomei remédio, c*ralho! Que inferno, p*ta que pariu!".

A partir de então, teve início uma nova guerra de travesseiros. Na ocasião, WL se exaltou e começou a jogar colchões nos amigos.

Kally e Black

A Fazenda 2023: Kally deita ao lado de Black de calcinha e sutiã Imagem: Reprodução/PlayPlus

Kally tentou dormir ao lado de Black vestindo apenas calcinha e sutiã. O ex-BBB, no entanto, deixou a cama e foi deitar na sala.

Black comentou com Radamés que ficou assustado quando Kally deitou-se ao seu lado: "Para dar m*rda, são dois palitos. Fiquei com medo, melhor sair".

