A Fazenda 2023: Peões que foram para Rancho do Fazendeiro causam punição

Vish... Os peões trouxeram alimentos do Rancho do Fazendeiro e como punição, todos ficarão 24h sem água!



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/QKstjxfCME