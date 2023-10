Suzana Alves diz que se arrepende de Tiazinha: 'Personagem que expôs o nu'

Suzana Alves, 45, que ficou conhecida nos anos 90 por viver Tiazinha, diz que se arrependeu da personagem e saiu em defesa da cantora gospel Fernanda Brum.

Na tarde de quinta (19), Suzana fez uma postagem no Instagram admitindo que se arrepende da Tiazinha: "Então galera, já que Eva decidiu desobedecer a Deus, desde então precisamos cobrir o nosso corpo e uma das coisas que me arrependo foi ter feito uma personagem que expôs o nu, isso sim eu me arrependo, porque hoje eu entendo que o corpo é o templo do Espírito Santo."

A atriz ainda saiu em defesa da cantora gospel Fernanda Brum: "Meu corpo pertence a Deus e ao meu marido. Amei as palavras da Fernanda, porque desde que entendi que autoestima não tem haver com mostrar o corpo, me tornei mais forte emocionalmente e uma mulher muito mais segura e confiante! Na verdade beleza vem de dentro pra fora!"