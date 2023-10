Rachel Sheherazade conta por que aceitou convite para A Fazenda 15

Em entrevista a Lucas Selfie em live, Rachel Sheherazade, expulsa, contou o motivo que a fez aceitar o convite para A Fazenda 2023 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Rachel: "Em primeiro lugar, o prêmio. Não tem como não sonhar em ganhar o prêmio e realizar algum projeto grandioso que poderia mudar minha vida e a dos meus filhos, foi meu grande chamariz. Tinha o sonho da minha casa, com meus filhos".

"E paralelamente, a vontade de estar em contato com o publico novamente, estar na TV novamente. Esse ano eu falei pra mim que não ia dizer não a vida. E sou uma pessoa muito cautelosa com medo da minha imagem, do que pode acontecer e acho que deixei de viver muitas coisas bacanas por medo, por esses nãos. Esse ano eu falei que ia dizer sim pra vida", completou.

Ela confirmou que negou o convite inicialmente. "A Record me fez o convite e eu falei não, por medo. Consultei as pessoas mais preciosas da minha vida e elas falaram 'diz sim'. Eu pensei, digeri bem e vi que não podia ser covarde porque ia me abrir portas, ser legal, um divisor de águas na minha vida".

Preparação

Para se preparar, a jornalista contou ter assistido as duas últimas edições do reality show e que também começou a ver a temporada de Jojo Todynho.

Abraço do público

"Acho que o público me abraçou, entendeu meu discurso e acolheu ele. Uma coisa pra mim muito importante era jogar um jogo justo, onde o vencedor de pudesse ser uma pessoa que ostentasse valores dignos pra sociedade brasileira", disse.