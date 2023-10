Quem é Amanda Araújo, influencer apontada como affair de Richarlison

Quem é Amanda?

Amanda Daibert Gondo Araújo é influenciadora digital e tem 114 mil seguidores no Instagram e 475 mil no TikTok.

Ela também é estudante de direito. Amanda cursa a graduação na faculdade Mackenzie, em São Paulo.

Na internet ela costuma compartilhar fotos de biquíni e viagens pelo Brasil. Já na rede onde tem mais seguidores, a jovem é vista frequentemente fazendo dancinhas ao ar livre.

Os boatos de romance começaram em julho, quando Amanda e Richarlison passaram férias juntos no Ceará. Eles também trocaram curtidas e comentários no Instagram: Richarlison deixou um emoji de coração na postagem da moça no Jalapão, em Tocantins. Ela respondeu o comentário apenas com "Richarlison, atende!".

O relacionamento estaria acontecendo à distância. Ela divide seu tempo entre São Paulo e Maringá (PR), enquanto Richarlison mora em Londres.