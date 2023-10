Produtora da Globo tem celular furtado ao vivo no Bom Dia SP

A produtora Beatriz Backes teve o celular furtado, nesta sexta-feira (20), durante participação ao vivo no Bom Dia SP (Globo).

A informação foi confirmada a Splash pelo departamento de comunicação da emissora.

De acordo com o canal da família Marinho, a profissional estava acompanhada por agentes da Secretaria de Transportes Municipal no momento do crime.