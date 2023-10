Pedro Cardoso expõe 'censura ideológica' sofrida na Globo: 'Merecia espaço'

Pedro Cardoso, 60, avaliou sua demissão da Globo em 2014 e disse ter sofrido "censura ideológica" da emissora, que não teria aprovado um programa para ele em sua grade, por saber de suas posições político-ideológicas supostamente conflitantes com as da empresa.

"A minha questão com a Globo foi essa. Eu merecia espaço, eu sou uma pessoa profissional, sou responsável, nunca fiz bagunça nenhuma e dei bom resultado econômico. Por que não me deram a chance de fazer algum programa lá? Porque eu seria muito forte ideologicamente e eles não admitem", declarou em entrevista ao canal do YouTube do site Brasil de Fato.

Cardoso também contou que, desde sua saída do quadro de funcionários da Globo, ele sequer foi convidado pela empresa para trabalhos pontuais, a exemplo de outros atores que perderam contratos de exclusividade, mas retornaram para trabalhos por obra. O ator acredita que seu nome tenha se tornado "proibido" na emissora pelas "críticas vocalizadas" em entrevistas.