Nem Anitta consegue esconder que 'Elite' passou do prazo de validade

A escalação de Anitta para o título movimentou a pré-divulgação, mas, pelo menos até o momento, talvez seja melhor controlar as expectativas sobre a participação da cantora. Nossa Girl From Rio ainda não teve um momento de grande destaque.

Na verdade, ela demora até mais da metade do segundo episódio para fazer sua primeira aparição, que dura poucos segundos. No 3º capítulo ela volta com mais tempo de tela e deixa um gostinho de curiosidade pra ver mais da sua personagem, uma professora de educação física e defesa pessoal.

Do seu lado, Anitta levou sua energia de Boss bitch para o set e mostrou disposição para investir na carreira de atriz. Ainda é cedo para avaliar sua performance como um todo, mas a história deixa ganchos para explorar bons pontos de sua personagem, agora é acompanhar e torcer para que isso seja feito.

Volta de Omar

A volta de Omar é uma boa intenção, mas não é disso que dizem que o inferno está cheio? Pois é, esse resgate exige boa vontade do espectador para aceitar que não existe nenhum motivo plausível para que isso aconteça, além de 'porque o roteirista quis', e isso define o tom que assombra a série nos últimos anos.

Ele não apenas retorna para história, ele regride diretamente para o mesmo drama de corno manso que viveu em outras temporadas, salvo alguns ajustes, e expõe que tudo está meio empacado.