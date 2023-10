Murilo Benício sobre namoro com atrizes: 'Bem em casa para não se encantar'

Murilo Benício, 52, em entrevista a Marcelo Tas no Provoca:

O ator, que já se relacionou com várias atrizes no ambiente de trabalho, explica o romance com as atrizes. "Sou um cara muito caseiro, e onde então eu encontro as pessoas? No trabalho. Não estou em uma boate, no barzinho...Eu não estou em lugar nenhum. É mais do que normal que, quando você está infeliz ou terminando um casamento, você conhece uma pessoa trabalhando".

Atualmente, Murilo está um relacionamento com a jornalista Cecília Malan, mas, anteriormente, se envolveu na maioria das vezes com mulheres com as quais contracenou.