Equipe médica traça estratégia para Mingau deixar hospital

A equipe médica do Hospital São Luiz está traçando uma estratégia para que Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, seja desospitalizado. A informação é do novo boletim médico, divulgado hoje.

O músico segue internado na UTI, "com quadro estável e resposta clínica satisfatória ao tratamento".

"A equipe está traçando, juntamente com a família, a estratégia para desospitalização. Ainda não há previsão de data. Do ponto de vista neurológico, nota-se evolução lenta e gradual, com interação por meio de movimento dos olhos e reação a estímulos. O paciente está sem sedação e apresenta boa evolução do quadro respiratório", diz o texto.