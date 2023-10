Mãe de filho de Ronaldo, Michele Umezu quer casar virgem e é fisiculturista

Michele e Ronaldo se conheceram no Japão. Ela se mudou de Dourados (MS) aos 13 anos para trabalhar o país asiático, onde chegou a atuar como babá, garçonete e modelo em campanhas publicitárias. Em 2002, conheceu o jogador. Eles tiveram um relacionamento em 2004, quando Ronaldo passava pelo país em uma excursão com o Real Madrid. À época, ele ainda estava comprometido com a modelo Daniela Cicarelli.

Virgindade "recuperada"

Michele Umezu quer casar virgem, apesar de já ser mãe de dois filhos. Ela se submeteu a uma cirurgia de reconstituição do hímen (himenoplastia) no ano passado para casar virgem na igreja.

Relação sexual só quando me casar na igreja. Ainda não encontrei a pessoa e estou aguardando. Eu estou procurando um homem com os mesmos propósitos e a mesma fé. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque é o que eu realmente quero. Michele Umezu entrevista à jornalista Fábia Oliveira

Fisiculturista e empresária

Michele é fisiculturista e disputa competições. Neste ano, disse ter parado de usar anabolizantes após o Conselho Federal de Medicina vetar a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo.