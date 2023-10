Kiko de 'Malhação' exibe foto e manda recado aos haters: 'Não me atingem'

Alexandre Slaviero, 39, conhecido como o Kiko de "Malhação", compartilhou uma foto atual e mandou um recado aos haters.

Em uma publicação no Instagram, o ator compartilhou uma selfie em que aparece de barba. "Uma pequena transformação! Aos haters que não me atingem. Sem filtro. As últimas têm. E continua a brincadeira! Onde está o Ale? E agora? Por que a transformação?", escreveu ele na legenda.

Na série de fotos compartilhadas no Instagram, o ator mostrou que decidiu dar um novo corte em seu cabelo.