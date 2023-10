Em biografia, Britney Spears xinga irmã de 'vadia'

Em sua biografia, que chega às lojas na próxima terça (24), Britney Spears dá detalhes de sua relação com a irmã mais nova, a atriz Jamie Lynn Spears.

Segundo informações divulgadas pelo Us Weekly, o livro narra um momento de 2002, onde a cantora retornava para a casa dos pais após uma turnê. Na época com 22 anos, e a irmã com 11, a mãe e o pai das duas tinham acabado de se separar.

A loira conta que não gostava da forma como a irmã mais nova "governava" a residência. Ela também se incomodou com o modo que a caçula tratava a mãe.