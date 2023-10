'É do Brasil', confunde Kim Kardashian ao ver bandeira da Palestina

Kim Kardashian, 42, viralizou nas redes sociais ao confundir a bandeira da Palestina com a do Brasil em uma live realizada no TikTok.

A influenciadora estava com sua filha North West, de 10 anos. Em certo momento, vários seguidores começaram a enviar o emoji da bandeira da Palestina.

Questionada pela herdeira, Kim afirma que é a bandeira do Brasil. "O que é essa bandeira?", pergunta a criança. "É do Brasil, país do Neymar. Estão postando porque estávamos falando de futebol", responde a atriz.