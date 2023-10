Como série sobre João de Deus foge da 'fetichização' do abusador?

Mais de 300 mulheres denunciaram o médium João de Deus por crimes sexuais desde 2018. Conhecido por operar milagres e atrair multidões do Brasil e do mundo, João Teixeira de Faria, 81, viu seu próprio reinado desabar no interior de Goiás.

De certa forma, essas 300 mulheres são representadas por três atrizes — Bianca Comparato, Karine Teles, Maria Clara Strambi — em "João sem Deus - A Queda de Abadiânia", série ficcional do Canal Brasil que está disponível no catálogo do Globoplay. O médium não é o protagonista. Pelo contrário. As mulheres que vivenciaram os abusos tomam as rédeas da narrativa.