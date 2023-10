Boninho questiona expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda: 'Será?'

Até Boninho, diretor da Globo e responsável pelo Big Brother Brasil, comentou sobre a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 2023 (Record). Veja a opinião do Big Boss.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Para Boninho, a expulsão de Rachel pode ter sido premeditada pela própria jornalista.

Em um post no Instagram de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o showrunner da Globo levantou dúvidas sobre a eliminação da famosa.

Segundo ele, poderia ser uma forma de "desistir" do reality "sem jogar a toalha".

Confira o comentário de Boninho sobre a expulsão de Rachel:

A Fazenda 2023: Boninho comenta sobre saída de Sheherazade Imagem: Reprodução/PlayPlus

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa?

Na quinta-feira (19) de manhã, a Fazendeira Jenny delegou as funções da semana aos peões e deixou as ovelhas sob responsabilidade de Rachel. A jornalista, no entanto, se negou a fazer a tarefa por ter cuidado do lixo nos últimos dias.

As duas discutiram: Rachel manteve o seu posicionamento e disse que, como não iria cuidar das ovelhas, a Fazendeira teria que realizar a função.

No fim, Rachel e Jenny não cuidaram das ovelhas e causaram uma punição para a sede.

Após a punição, Rachel decidiu descer para cuidar dos animais. Jenny disse que a ajudaria, o que gerou uma nova discussão. Neste momento, as câmeras do PlayPlus (streaming da Record) foram cortadas.

As cenas foram exibidas apenas no programa ao vivo de quinta: quando Jenny começou a gritar perto do rosto de Rachel, a jornalista colocou a mão na boca da influenciadora para afastá-la. Lucas se colocou entre as duas peoas para separá-las.

Após o ocorrido, Rachel conversou com André e Lucas: "Ela não esperava que eu fizesse isso [colocasse a mão no rosto dela]. Coloquei a mão para ela sair de perto de mim".

Minutos depois, a jornalista foi chamada ao closet pela produção. Ela colocou uma venda nos olhos e saiu pela porta interna. Este foi o momento em que Rachel deixou o programa.

A produção pediu para os peões se reunirem na sala e comunicou a expulsão: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo."