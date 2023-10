Alô, Russomano! Cortar imagem de A Fazenda é enganar consumidor do PlayPlus

A Record cortou na última quinta-feira (19), durante a transmissão 24 horas de A Fazenda 2023 no PlayPlus, as imagens em que Rachel Sheherazade, 50, teria agredido Jenny Miranda, 34. O trecho só foi ao ar na noite do mesmo dia, na edição do reality show na TV aberta.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, acredita que a atitude da emissora fere os direitos de quem assina o pay-per-view de A Fazenda. "O PlayPlus não é um serviço por que você paga? Quando eles cortam [imagens de A Fazenda], por acaso dão desconto no fim do mês? Porque é uma sacanagem! Ainda mais em um momento como esse, em que estava rolando a treta toda [entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda]. Eu acho que isso é enganar o consumidor."

Yas Fiorelo recordou que não é de hoje que a Record adota essa tática. "Alô, Celso Russomano! A gente pode correr atrás desse prejuízo? Porque já é uma prática de bastante tempo da Record cortar [as imagens] quando estão acontecendo o auge das brigas, o auge das confusões... A gente não tem acesso ao que está acontecendo para assistir só na TV aberta."

Ela concorda com Leão que a prática é desrespeitosa para com o assinante do serviço. "Na minha humilde opinião, se a pessoa assina o pay-per-view, é porque não está interessada em assistir só na televisão. É um serviço que eles estão prestando para o público. O combinado não sai caro. Você tem que ter acesso àquilo por que está pagando."

Yas: Se regras valem, Jenny também deveria ter sido expulsa de A Fazenda

Após ter cortado as imagens da agressão de Rachel Sheherazada a Jenny Miranda no PlayPlus, a Record as exibiu na noite desta quinta-feira (19), na edição de A Fazenda 2023 na TV aberta.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, acredita que Jenny deveria ter sofrido a mesma penalidade de Rachel. "Se as regras tivessem sido aplicadas da forma como deveriam, a Jenny também deveria ter sido expulsa, porque ela foi para cima da Rachel. Não se acua uma pessoa contra uma parede."