Agatha se vinga de surra e humilha Irene com golpe em 'Terra e Paixão'

Agatha (Eliane Giardini) se vingou da surra que levou de Irene (Gloria Pires) em grande estilo em "Terra e Paixão". A mãe de Petra (Debora Ozório) foi para cima da rival, mas a ex-presidiária conseguiu escapar e humilhou a vilã com um golpe.

No capítulo desta sexta (20) do folhetim de Walcyr Carrasco, Irene foi à pousada para tirar satisfações com Agatha. Desamparada pela descoberta de que Danielzinho não é seu neto, a megera tentou ameaçar a rival, já que Agatha foi a responsável por avisar que Graça (Agatha Moreira) estava mentindo sobre a paternidade da criança.

Ao receber a visita inesperada, Agatha logo convidou Irene para entrar em seu quarto. Após ouvir os resmungos da rival, a mãe de Caio (Cauã Reymond) não perdeu a oportunidade de provocá-la.