Tori Spelling é obrigada a deixar casa por causa de homem armado com fuzil

Tori Spelling, 50, atriz conhecida pela série "Barrados no Baile", precisou deixar sua casa com os filhos por causa de um homem com um fuzil.

Há pouco tempo atrás, a famosa virou notícia por ser vista morando com os cinco filhos em um trailer. Agora, eles já estão morando em uma nova residência.

Spelling e a família precisaram abandonar o novo lar às pressas após uma equipe da Swat entrar em seu condomínio. Eles estão atrás de um homem armado com um fuzil AR-15.