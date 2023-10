Tadeu Schmidt terá missão dupla em 2024 com dois programas ao vivo

BBB 24 tem data de estreia. O reality de confinamento da Globo começa no dia 8 de janeiro. Além das edições noturnas, a atração será exibida 24 horas por dia na plataforma Globoplay.

Carnaval

Sem mencionar os nomes dos profissionais que apresentarão a transmissão dos carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro, a Globo apenas destacou o quadro Tô na Rua, atração que percorrerá as principais cidades brasileiras para mostrar os desfiles de blocos.

A emissora ainda reforçou as formas de exposição das marcas durantes a cobertura no sambódromos, no meio do público, na concentração e no tradicional estúdio de vidro.

"Globeleza". Uma novidade é a mudança da voz que canta a música tradicional de Carnaval da Globo, "Globeleza", de autoria de Jorge Aragão. Em 2024, o "hino" será entoado por Ludmilla e Alcione.

The Masked Singer

José Loreto e Paulo Vieira serão os novos jurados do reality The Masked Singer, que começa às gravações a partir de janeiro de 2024.