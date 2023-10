Marvel's Spider-Man 2 terá evento de lançamento gratuito em São Paulo

O espaço de um dos pontos mais icônicos da capital paulista será totalmente customizada e tematizado pra o universo de Homem-Aranha.

Além de poder fotografar com estátuas de Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales, os fãs irão ter a oportunidade de conhecer o reduto do Kraven, um dos temidos vilões.

Eles também poderão curtir o espaço inspirado em Coney Island, no Brooklyn, uma das novas regiões do game e conhecer curiosidades do laboratório do Dr.Conners.

Os fãs do Homem-Aranha ainda terão a chance de jogar em primeira-mão o Marvel's Spider-Man 2 em um espaço exclusivo com diversas estações de jogos do PlayStation 5.

O Shopping Light fica localizado na Rua Formosa, 117, centro de São Paulo, no 3º andar. No sábado, o evento será das 9h às 21h. Já no domingo o público poderá curtir a experiência entre 12h às 17h.