Porteiro autuado por omitir socorro a Meyniel faz acordo para pagar multa

"A medida foi possível porque se trata de delito de menor potencial ofensivo (omissão de socorro), com pena prevista de detenção, de um a seis meses, ou multa. O investigado também preenchia o requisito da primariedade e de bons antecedentes. O valor fixado teve como premissa a capacidade financeira do investigado e o caráter pedagógico da medida. Caso não seja efetuado o pagamento no prazo fixado, o processo penal prosseguirá em face do investigado", diz a nota do MP. Leia na íntegra abaixo.

Splash não conseguiu contato com a defesa de Agostini até a publicação dessa reportagem. O espaço está aberto.

O que aconteceu?

Victor Meyniel, 26, teria conhecido o agressor, identificado como Yuri de Moura Alexandre, em uma boate na zona sul do Rio. Para Splash, o advogado Ricardo Brajterman disse que o artista foi para a casa de Yuri —que, até o momento do ataque, havia se mostrado uma pessoa amigável.

Victor e sua mãe, Regina Meyniel, prestaram queixa na 12ª DP e abriram um boletim de ocorrência. O ator passou por exame de delito no IML (Instituto Medico Legal) e foi atendido pela UPA, informou a defesa, em nota.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que Yuri foi conduzido para a DP de Copacabana e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica. Os agentes também analisaram as imagens das câmeras de monitoramento do prédio e realizaram "demais diligências para elucidar os fatos".