Natália sofre acidente e delira com irmão morto em 'Elas por Elas'

Na clínica, Natália terá acompanhamento diário para ajudá-la a sair do luto. Ligia (Paula Burlamaqui), sua psiquiatra, fará sessões para entender os motivos que a deixam tão presa ao passado e ao acidente mortal do irmão.

A situação da moça deixará todos preocupados. Ulisses (Chao Chen) incentivará Carol (Karine Teles) a visitá-la, mesmo com o mal estar criado por Natália ao acusar a amiga de ser suspeita pela morte de Bruno.

Internada, Natália acabará delirando e tendo alucinações com o irmão. Em uma delas, Bruno vai exigir que a irmã encontre quem o matou.

O sonho com o irmão gêmeo vai injetar um novo ânimo na mulher, que decidirá continuar com a investigação mesmo após a internação. De volta à vida normal, Natália seguirá reconstituindo seus passos do passado e duvidará de todas as amigas.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.