Mãe de filho de Ronaldo diz que recebe cantadas de jogadores casados

Michele Umezu, fisiculturista e mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Nazário, está solteira e revelou que recebe cantadas de jogadores casados.

Ela afirma que está à procura de novas amizades em apps de relacionamentos, mas costuma receber mensagens no direct de pessoas comprometidas.

"Não fico com homem comprometido. Recebo cantadas deles nas redes sociais e por aqui onde eu moro ( ela mora na Barra da Tijuca, no Rio) E também não fico com quem eu não tenho interesse. Tem homem que só tem corpo, sem conteúdo nenhum, eu não tenho paciência. Não curto moleque. Gosto de homem", dispara.