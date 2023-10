Lore Improta e Leo Santana são furtados nos EUA: 'Não é mais tão seguro'

Lore Improta e Leo Santana foram furtado nos Estados Unidos. O carro do casal teve as janelas quebradas e os pertences roubados. Os dois estão em Las Vegas, onde assistiram ao show do rapper Usher — sonho antigo do cantor baiano.

Pelo Instagram, a dançarina mostrou como o carro ficou e fez um desabafo. Ela disse que o país já não é tão seguro quanto antes.

"Estamos nos despedindo de Vegas. Tenho algumas coisas para falar e reforçar: cuidado quando vocês vierem para os Estados Unidos. A gente pensa que está saindo do Brasil é está indo para um lugar seguro, mas não está mais dessa maneira. Já vi algumas pessoas falando dos furtos que estão acontecendo nos carros principalmente na Califórnia, Orlando e Miami. Quando a gente pousou aqui na segunda-feira, eu até perguntei sobre esses furtos e falaram que em Vegas não estavam acontecendo isso. Mas, quando saímos do restaurante, vimos que os vidros estavam quebrados."