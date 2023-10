Leão: Corte de agressão é sacanagem da Record e descredibiliza A Fazenda

A Record determinou a expulsão de Rachel Sheherazade, 50, de A Fazenda 2023, após esta agredir fisicamente a participante Jenny Miranda, 36. Com o ocorrido inesperado, fica cancelada a Roça desta semana entre André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, acredita que a expulsão da jornalista marca um antes e um depois na atual temporada do reality. "Acabar, não acabou, mas vai virar outra A Fazenda, praticamente igual à do ano passado, [que foi] a da baixaria. A Rachel era a pessoa sensata [da casa], mas 'a sensata' parece que botou a mão na cara da Jenny."

Ele criticou a medida da Record de não exibir o momento da agressão na transmissão 24 horas de A Fazenda no PlayPlus. "Essa coisa de cortar a imagem é uma grande sacanagem. Acho que isso torna esse reality menor - porque se fosse, por exemplo, no BBB, a gente veria tudo. Acho deplorável, mostra que a emissora não é séria nesse sentido."

Na visão de Leão, tal atitude fere a credibilidade da atração rural. "Se é um jogo com esse risco de as pessoas se agredirem e tudo o mais, acho que a imagem tinha que ser aberta, clara, transparente para todo mundo. Isso [corte] joga o reality lá em baixo em termos de credibilidade."