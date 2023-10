Jojo Todynho revela por que não mostra marido: 'O gigolô trabalha'

Ela continua falando que ele odeia aparecer: "Ele odeia, gente. Ele é antissocial. Um velho de meia-idade. E tá ótimo. E a gente aprende também com a vida. Muito exposição já sabe que não dá certo. Então vamos ficar quietinho, vivendo, deixa só as vozes. Ele odeia que eu poste qualquer coisa dele, não gosta. Nem rede social ele tem".

Jojo também brincou com as acusações de que é ela quem sustenta Renato. "Nossa, achei que vivia às custas da Jojo Todynho? Gente, pensei que a Jojo que te bancava para você ficar com ela", disse ela ironizando as falas de algumas pessoas.

Ele afirma: "As pessoas falam muita besteira". Jojo completa: "Gente, o gigolô trabalha".