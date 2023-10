Jenny nega denúncia à produção por agressão de Rachel: 'Não falei nada'

Jenny confessou que não tratou nada sobre o que aconteceu com Rachel Sheherazade com a produção de A Fazenda 2023 (Record). Em conversa com suas aliadas, contou como o programa interferiu no caso de agressão.

Simioni: "Fica botando pilha em uma treta."

Nadja: "Eu vi, e no dia da roça também, ele [Lucas] tentou fazer isso."

Jenny: "E eu nem denunciei, dessa vez eu não falei nada. Não falei nada. Só falou assim: 'Jenny e Rachel, se afastem'. Nisso, a Mamuska me puxou, eu subi, eles ficaram lá embaixo, ponto."

Jenny: "Nem denunciei, não falei nada. Não fui no Closet, não fui em lugar nenhum. Fiquei sentadinha ali. Acabou. Me chamaram, nem vi a hora que chamaram ela."

Jenny: "Estava deitada, quase dormindo, chamou o comunicado [de expulsão]."

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda?

A produção anunciou: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny.

Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender. Depois disso, a famosa foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Em vista da expulsão, a emissora também cancelou a roça desta quinta-feira.