Enquete A Fazenda: nova parcial indica eliminação que pode mudar o jogo

A quarta eliminação de A Fazenda 2023 acontece nesta quinta-feira (19). Desta vez, a roça é disputada por André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa.

Às 12h15, a parcial da enquete UOL apontou que a peoa Nadja é a participante com maiores chances de deixar o reality, com 32,33% da preferência dos votantes.

A enquete, no entanto, está muito equilibrada. No mesmo horário, Kally ficou praticamente empatada, com menos de 0,1 ponto percentual à frente da concorrente, com 32,37%.

André Gonçalves segue na liderança no levantamento, com 35,30% da preferência do público, e deve seguir na disputa nas próximas semanas.