É ninho de serpentes que fala?

Nunca a expressão "ninho de cobras" foi tão bem aplicada em um reality como no caso desta A Fazenda 15 (Record TV). Os participantes sabem tudo. A ingenuidade passou longe de todos, e ainda jogam muito.

Nem dá para saber quem é mais "venenosa''. Mas dá para notar algumas espécies. Márcia Fu é a do tipo que muda de pele várias vezes, se é que me entendem. Também vou cravar aqui que o veneno da Simioni é bem pior, e que a Kally tem cabeça para os dois lados. Já Nadja Pessoa é a do tipo sorrateira.

Mas que serpente manipuladora é Cezar Black, hein? O divertido mesmo foi ver a cara decepcionada dele ao ver Jenny voltar como fazendeira da semana.

NOTAS DE A FAZENDA

E minha nota 10 de hoje vai para a expressão maléfica de Simioni, no melhor tom canastrão. 10 com louvor, amém!

