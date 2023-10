'Deveria ter dado uma porrada pra ser expulsa feliz', diz Bia Miranda

Vice-campeã de A Fazenda 2022 (Record), Bia Miranda usou seu perfil no X (antigo Twitter) na tarde de hoje para comentar a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 2023 (Record), após uma treta com sua mãe, Jenny Miranda.

Bia republicou um tweet que dizia que ela "nunca esteve errada" em seu atrito com Jenny.

"Nossa, deveria ter dado uma porrada mesmo, pra ser expulsa feliz", escreveu a influenciadora em outro tweet.

Bia também alfinetou o programa diretamente. "Não é a pessoa que se faz a vencedora lá dentro, e sim A Fazenda que escolhe o vencedor".

Nossa deveria ter dado uma porrada msm, pra ser expulsa feliz -- Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) October 19, 2023

Não é a pessoa que se faz a vencedora lá dentro, e sim a fazenda escolhe o vencedor 😉 -- Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) October 19, 2023

Mais cedo, a famosa usou os stories do Instagram para demonstrar sua indignação.

Karma: "Acordei com a notícia que a Rachel foi expulsa, estou tentando entender até agora (...) É o que eu sempre falo para vocês, o mundo não gira, ele capota, tá? O karma vem para você."

Atuação de Jenny no reality: "Ela achou que ia entrar na Fazenda e ia ser amada, porque eu fui amada, o tanto de seguidores que eu ganhei, ela achou o que? Que ia entrar lá dentro, ia dar uma de vítima, ia dar uma de mãe perfeita e todo mundo ia acreditar? Não, gente! Lá dentro não tem como fingir nada. Não tem como você entrar fingindo que é uma coisa boa, de coração bom (....) se você for uma pessoa ruim, você vai mostrar sua cara uma hora e foi isso que aconteceu."

Como era a vida com a mãe: "Graças a Deus, hoje eu sou abençoada, saí desse inferno que era a vida com ela, Deus me honrou muito. Hoje tenho minha própria casa, estou muito abençoada, com minha família, feliz e ela não, e ela está só se f*dendo, isso é o karma. Ela está recebendo o que ela fez com todo mundo a vida inteira, por isso que ninguém fica do lado dela."

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda?

A produção anunciou: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny.

Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a famosa foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Em vista da expulsão, a emissora também cancelou a roça desta quinta-feira.

