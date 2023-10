Bianca Andrade sobre pansexualidade: 'Me chamam de bi de festinha'

A empresária falou que o amor precisa falar mais alto quando alguém fala sobre sua sexualidade: "Quando a gente compartilha algo nosso e, por preconceito, outra pessoa decide não te acolher, ali você pode entender até onde vai aquele amor. O amor tem que falar mais alto."

No programa, Bianca também comentou sobre seu diagnóstico de TDAH: "Eu descobri toda a questão do TDAH. É um assunto que estou estudando ainda, mas sempre me assombrou. Eu nunca pude falar com ninguém porque eu me sentia sozinha, como eu ia explicar que vivo atrasada, que não sei fazer tal coisa".