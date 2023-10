Ménage, ejaculação e Kid Bengala: as confissões +18 em um mês de A Fazenda

A Fazenda 2023 (Record) estreou há um mês e já rolaram várias confissões sexuais. Confira as revelações +18 dos participantes a seguir.

Pegação, sexo e confissões

A Fazenda 2023: Kamila Simioni toca própria vulva ao falar de ex-marido Imagem: Reprodução/Playplus

Sexo gravado. No Paiol, Erick Ricarte admitiu que "gosta de transar e filmar" seus atos sexuais.

Ejaculação e ménage. Kamila Simioni apontou que "engolia até a última gota de esperma" e Cariúcha confessou ter feito sexo com três pessoas.

Saudade do ex e preferência por pênis. Simioni disse que transaria com o ex-marido novamente, adiantou que precisava fazer sexo e pontuou que gostava do ato. "Gosto de sentir aquele trem gigante dentro da minha x*ta", acrescentou.

Brincadeira quente. Ao lado de Simioni, Jaquelline brincou sobre uma possível pegação entre as duas: "Eu sou atacante! Vai ser o fim das safadas! Vai ser o choque de xerecas".

Edredom. Após trocarem beijos e carícias, Jaquelline e Lucas movimentaram o edredom.

Longe do edredom. Simioni também pensou sobre movimentar o edredom com Jaquelline, mas hesitou por seu filho.

Amor ou sexo? André questionou os peões sobre o que achavam que era melhor.

'Volume'

A Fazenda 2023: Henrique viraliza após aparecer 'armado' Imagem: Reprodução/PlayPlus

Sunga e volume em xeque. Henrique não escapou e chamou a atenção dos telespectadores e dos confinados com o "volume" em seus shorts. Simioni até questionou o peão se não tinha levado uma sunga branca para o reality.

Kid Bengala. André brincou que gostaria de ser o Kid Bengala e WL afirmou: "Ser feliz e ganhar dinheiro fazendo o que ama".

Beijos e mais beijos

A Fazenda 2023: Simioni e Jaquelline se beijam em festa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Selinho em famoso. Cariúcha revelou que já beijou Matheus Mazzafera quando estava bêbado.

Primeiro beijo da edição. Nathalia Valente e Yuri Meirelles se beijaram na estreia de A Fazenda 15, e a ficada rendeu treta até fora da casa.

Simioni e Lucas x Jaquelline. Jaquelline mostrou que foi ao reality para aproveitar todas as oportunidades. Em uma festa, beijou Simioni e, na outra, beijou Lucas. Desde então, trocou olhares com ambos na casa.

