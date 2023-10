Anitta admite que pegação com cantor é fake: 'Ideia da empresária'

Anitta, 30, admite que as cenas de pegação com Damiano David, vocalista do Måneskin, no clipe de sua nova música "Mil Veces" é fake.

A cantora revelou, em coletiva de imprensa da qual Splash participou, que a ideia de chamar o italiano para o vídeo foi de sua empresária. "A gente estava no VMA, e ela viu o Damiano. A gente nem achou que ele fosse topar."

A brasileira queria chamar outro homem para protagonizar o clipe. "A minha ideia inicial de quem botar no clipe era só porque eu queria pegar mesmo".